Niğde-Kayseri yolunda meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı kazada yaralanan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2 ), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2 ) olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Niğde’de zincirleme kaza: 9 yaralı
01.12.2019 - 21:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,zincirleme kaza,
666103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666103.aspx
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