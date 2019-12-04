Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. 155 ‘Polis İmdat Hattı’na gelen bir kişinin cesedinin gömüleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri mahalledeki köpek çiftliğine baskın düzenledi. Baskında polis acil tıp teknisyeni Hamza D.’yi çuval içindeki kimliği belirsiz bir cesedi açtığı çukura gömmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde cesedin 22 yaşındaki Sercan Yıldırım’a ait olduğu belirlendi. Ardından Hamza D. ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen Tolga Y., gözaltına alındı.



İşlemleri tamamlanan 2 şahıs bugün polis tarafından adliyeye sevk edildi. Hamza D. ve Tolga Y.’nin savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, alınan bilgilerde cinayet zanlısı Hamza D'nin, Yıldırım ile çiftlikte alkol alırken hatırlayamadığı bir sebepten ötürü tartıştıklarını ve korkutmak amaçlı tabanca ile ateş ettiğini söylediği iddia edildi. Hamza D'nin cinayet sonrası Yıldırım'ın cesedini halıya sarıp sonrasında görevli yaptığı 112 Acil Servis İstasyonu'na nöbet tutmak için Beyağaç ilçesine gittiğini söylediği öne sürüldü. Nöbeti ardından cinayet yerine gelen Hamza D'nin sonrasında cesedi gömmek için çalışma başlattığı belirtildi.