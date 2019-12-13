Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulu, internet bankacılığı ve online alışveriş konusunda dikkatli olmaları için vatandaşları uyardı. Uyarı kitapçığında, ‘ücretsiz wi-fi her ne kadar kullanışlı görünüyor olsa da bağlanmadan önce güvenilirliğinden emin olun uyarısında bulunuluyor.

E-posta adreslerine gelen her bağlantının güvenli olmadığı vurgulanırken, “Bu sebeple kaynağı tanımıyorsanız ve güvenmiyorsanız hiçbir zaman belge, resim veya yazılım indirmemelisiniz. Spamlar konusunda dikkatli olunmalı, e- posta hizmetinizin kullandığı spam filtresinden emin olun” denildi.

Şifre seçimi

Yine kitapçıkta şifre seçimleri konusunda da uyarılarda bulunurken, aynı şifrenin asla birden fazla hesap için kullanmamasının altı çizildi.

Kitapçıkta sosyal medya konusunda da şu uyarılarda bulunuldu: “Sosyal medyada paylaştığınız bir resim, video veya yorum olsun, yayınladığınız ve paylaştığınız şey sizin dijital dünyadaki bir yansımanızdır” denilirken, “Gerçek hayatta söyleyemeyeceğiniz bir sözü, yapmayacağınız bir hareketi sosyal ortamlarda da yapmayın. Doğru olduğundan emin değilseniz, okuduğunuz her şeye inanmayın, iletmeyin veya paylaşmayın; çünkü o zaman yanlış bilgiler yayınlayan bir anda siz olabilirsiniz. Sosyal medya kullanırken gizlilik ayarlarını kullanın. Herhangi bir kötüye kullanımla karşılaştığınızda mutlaka ‘siber@egm.gov.tr’ ve ‘www.onlineislemler.egm.gov.tr’ye başvurun.”

Her şeyi paylaşmayın

- Spam filtrelerini anlamalısınız

- Paylaşmadan önce düşünmelisiniz

- Gerçek ile kurguyu ayırt etmelisiniz

- Sosyal medya gizlilik ayarlarını kullanın

- Herhangi bir kötü kullanımla karşılaştığınızda ilgili platforma bildirin

Alışveriş sitelerine dikkat

- Tedbir alsanız bile bilgilerinizin güvenilir bir satıcıdan sızması veya çalınması olasılığı her zaman vardır.

- Online alışverişlerinizde banka kartı yerine kredi kartı kullanmak daha uygun. Sitelerde kart numaranızı saklamamaya özen gösterin.

- Ödeme bilgilerinizi bir web sitesine girmeniz istendiğinde sitenin güvenlik kontrollerini yapın. İnternet tarayıcınızın üstündeki URL güvenli bir site için ‘https://’ arayın. Adres uzantısındaki ‘S’ sitenin güvenli olduğu anlamına gelmektedir.

Dolandırıcıların yöntemleri

- Borç aldatmacası: Borcunuz olduğunu iddia eden mesajlara karşı dikkatli olun. Bir fatura tahsildarından ya da bir devlet kurumundan sizin ya da bir aile üyenizin borçlu olduğunu belirten bir mesaj alırsanız meşru olduğuna emin olmadığınız sürece cevap vermeyin.

- Onlıne tanışma: Günümüzde bir çok insan tanışma web siteleri aracılığıyla arkadaş buluyor ama bir çoğu da bu bahaneyle dolandırılıyor. Randevulaşmanızı sağlayan bir web siteminden ya da çevrim içi tanıştığınız bir arkadaştan biriyle buluşmak isterseniz halka açık bir yer seçin ve bir arkadaşınıza veya aile üyesine nereye gittiğinizi ve kiminle buluşacağınızı bildirin.

- Kişisel dolandırıcılık: Dolandırıcılar cüzdanlarının çalınması veya tutuklanması gibi sıkıntıda olduğunu söyledikleri bir yakınınızdan gelen sözde mesajı sosyal medya hesaplarınıza ya da e-postanıza gönderebilirler. Böyle bir durumda önce kişiye ulaşarak mesajın doğruluğunu sorgulayın.

- Cazip teklifler: Tatiller, elektronik aletler ve ilaçlar gibi düşük fiyatlı veya ücretsiz bilet öğelerinin teklifleri genellikle dijital dolandırıcılık girişimleridir. (Milliyet)