Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölün en gözde mesire alanlarından biri olan Orhangazi çamlığı bölgesinde göl suyu yaklaşık 25 - 30 metre çekildi. Sahil boyunca gözlenen su çekilmesinin yağışların az olması ve tarım alanlarının bilinçsiz sulanmasından kaynaklandığı iddia edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar çekilmenin ilk kez bu kadar yoğun olduğunu ifade etti. Uzmanlar ise üst üste gelen bu su çekilmelerinde, tabiatta yaşanan sıradan değişimlerin yanı sıra kurak faktörünün da etkili olduğunu belirttiler.



Geçtiğimiz günlerde yaşanan Bursa’nın en verimli ovalarını sulayan Gölbaşı’ndaki kuraklığın ardından İznik Gölü’nde yaşanan metrelerce su çekilmesi de vatandaşları tedirgin etti.

Samet Doğru - Fatih Çapkın İHA