Son dakika Ankara kar tatili haberi... Ankaralılar kar tatili haberi bekliyordu. Ancak beklenen gelen açıklamada Ankara'da okulların tatil olmayacağı açıklandı.
Ankara'da kar tatili yok! Son dakika Ankara kar tatili haberi
06.01.2020 - 21:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika Ankara kar tatili haberi... Ankaralılar kar tatili haberi bekliyordu. Ancak gelen açıklamada Ankara'da okulların tatil olmayacağı açıklandı.
Etiketler : ankara,
673509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673509.aspx
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