TEM Otoyolu Bağcılar yan yolda virajı alamayan beton mikserinin otomobilin üzerine devrildiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yan yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devriliyor. Yan yatarak kayan mikser, trafikte seyreden bir araca da çarparak bariyerlere sıkıştırıyor.
Beton mikseri kazası kamerada
23.01.2020 - 11:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar'da TEM Otoyolu yan yolda meydana gelen beton mikseri kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beton,mikser,kaza,
676872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676872.aspx
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