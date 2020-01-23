TEM Otoyolu Bağcılar yan yolda virajı alamayan beton mikserinin otomobilin üzerine devrildiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yan yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devriliyor. Yan yatarak kayan mikser, trafikte seyreden bir araca da çarparak bariyerlere sıkıştırıyor.