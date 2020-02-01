Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Viranşehir’de soğuk ve yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye dün gece yılın ilk karı düşmeye başlarken, ilerleyen saatler de ilçe merkezi ve kırsalında yoğun bir şekilde yağmaya başladı. Hava sıcaklığının gece 1 dereceye düştüğü belirtilen ilçede yetkililer araç sürücülerinin olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.