Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, 2011’den bu yana bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi. Bölge turizmi için önem taşıyan ve “Vanadokya” olarak da bilinen Yavuzlar Peribacalarının “kesin korunacak hassas alan” ilan edildiğini vurgulayan Atlı, şunları ifade etti: Buranın farklı jeolojik yapısı var. Yetişen endemik bitkiler, hayvan türleri ve birçok konu göz önüne alınarak tescillendi. Bu tescil durumundan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara durumu bildirdik. Buranın korunması ve turizme kazandırılması için bilgilendirdik. Dünya genelinde doğa turizmi artıyor, bölgemizde de revaçta. Çok sayıda doğa dernekleri, dağcılık kulüpleri kuruldu. Bizler bu doğal güzelliklerimizi tescilleyip, koruma altına alıp, tanınabilirliğini artırmak istiyoruz.