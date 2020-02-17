Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Pakistan nüfusunun yaklaşık yüzde birini oluşturan Afgan mülteciler, 40 yıldır yaşadıkları Pakistan’da birçok haktan yoksun olmalarına karşın kendilerine sunulan geri dönme imkânlarını reddederek ülkede kalmayı tercih ediyor. Pakistan’ın paylaştığı resmî verilere göre, ülkede 2,8 milyon Afgan yaşıyor. Türkiye’nin ardından dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunan Pakistan’da Afganların büyük çoğunluğunun yasal statüsü bulunmuyor. Bugün Afganların önemli bir kısmı ülkede kayıt dışı yaşayıp hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bir zamanlar ülkede 340 kamp varken günümüzde Afganlar 54 kamp ile şehrin dışında ya da kenar mahallerinde yaşıyor. Kamplar Peşaver çevresinde yoğunlaşıyor.