Bugün Pakistan nüfusunun yaklaşık yüzde birini oluşturan Afgan mülteciler, 40 yıldır yaşadıkları Pakistan’da birçok haktan yoksun olmalarına karşın kendilerine sunulan geri dönme imkânlarını reddederek ülkede kalmayı tercih ediyor. Pakistan’ın paylaştığı resmî verilere göre, ülkede 2,8 milyon Afgan yaşıyor. Türkiye’nin ardından dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunan Pakistan’da Afganların büyük çoğunluğunun yasal statüsü bulunmuyor. Bugün Afganların önemli bir kısmı ülkede kayıt dışı yaşayıp hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bir zamanlar ülkede 340 kamp varken günümüzde Afganlar 54 kamp ile şehrin dışında ya da kenar mahallerinde yaşıyor. Kamplar Peşaver çevresinde yoğunlaşıyor.
Kırk seneden bu yana kamplarda yaşıyorlar
17.02.2020 - 05:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 05:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1979’da Afganistan’a müdahalesiyle 7 milyona yakın Afgan mülteci komşu ülke Pakistan’a sığındı.
Etiketler : kamp,afgan,mülteci,
681883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681883.aspx
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