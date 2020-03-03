Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Kemal Yorulmaz yanarak ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yorulmaz ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kemal Yorulmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.