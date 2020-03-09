Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Kadınlar Gününü çeşitli etkinliklerle süsledi. Ekipler, belde ve köylerde gerçekleştirdikleri trafik kontrolü ve devriyelerinde karşılaştıkları kadınlara karanfil hediye ederken, kadın personellerde köylerde bağ ve bahçelerinde çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara karanfil hediye edip günlerini kutladılar.