Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Kadınlar Gününü çeşitli etkinliklerle süsledi. Ekipler, belde ve köylerde gerçekleştirdikleri trafik kontrolü ve devriyelerinde karşılaştıkları kadınlara karanfil hediye ederken, kadın personellerde köylerde bağ ve bahçelerinde çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara karanfil hediye edip günlerini kutladılar.
Jandarmadan kadınlara karanfil
09.03.2020 - 00:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 00:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil ikram etti.
Etiketler : jandarma,kadınlar günü,
686714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686714.aspx
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