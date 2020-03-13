Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı’ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi’ni dezenfekte etti.
Ekipler özel kıyafet giyerek korona virüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi’nin her köşesini didik didik temizledi.
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
13.03.2020 - 21:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi’ni dezenfekte etti.
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı’ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi’ni dezenfekte etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayasofya Müzesi,
687826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/687826.aspx
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