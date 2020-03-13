Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı’ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi’ni dezenfekte etti.

Ekipler özel kıyafet giyerek korona virüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi’nin her köşesini didik didik temizledi.