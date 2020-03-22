Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye’nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan Türk öğrenciler ülkeye getiriliyor.

7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından Kazakistan ağırlıklı olmak üzere çeşitli ülkelerde öğrenci değişim programı ve ERASMUS projeleri kapsamında yurt dışında bulunan 74 öğrenci önce İstanbul Havaalanı’na ardından de otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

Polis nezaretinde getirilerek karantina altına alınan öğrenciler binaya girişlerinde sağlık taramasına tabi tutuldular.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Çorlu’ya 101 öğrencinin daha getirileceği ve Çorlu’daki öğrenci yurdundan toplam 175 öğrencinin karantina altında tutulacağı kaydedildi.

Öğrencilerin 14 gün boyunda karantina altında kalacakları ve bu süre zarfında sağlık ekiplerince sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceği de belirtildi.