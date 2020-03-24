Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Türkiye’de son olarak 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen salgında birçok vatandaşta virüs şüphesiyle hastanelere koştu. Son olarak Bakırköy'de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Havadan çekilen görüntülerde hastane bahçesinde metrelerce uzunlukta vatandaşları test yaptırmak için sıraya girdiği görüldü.