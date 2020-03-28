Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri uygulamasa i görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücülere bilgilendirildi. Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1 saat süren uygulamada ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı altında korona uygulaması
28.03.2020 - 19:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıkamış’ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.
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691912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691912.aspx
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