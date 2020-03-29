Aksaray Belediyesi ekipleri Cumartesi Semt Pazarında maske ve eldiven dağıtarak esnafı ve vatandaşı tedbirlere uyulması noktasında uyardı. El dezenfektan standı kurularak halk yoğunluğu olan alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. Zabıta ekipleri sosyal mesafenin kuralına uyularak dikkatli olunmasını istedi.
Aksaray’da pazar yerlerinde sağlık tedbiri
29.03.2020 - 17:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da pazar yerinde eldiven ve maske dağıtılarak dezenfektan standı kuruldu.
Etiketler : aksaray,pazar,
692145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692145.aspx
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