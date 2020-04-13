Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Şimdi her yer daha az kirleniyor. Etrafta gördüğümüz pet şişeler, naylon poşetler azaldı. Hepimiz gördük ki, havayı, toprağı, denizi hoyratça kirletmişiz. Şimdi evlerimizdeyken, tabiatın temizliği için bir şeyler yapmaya fırsatımız da var. Mesela ambalaj atıkları. Şimdiye kadar yapmadıysanız dahi, bundan böyle ambalaj atıklarını ayrı biriktirme, yağları lavaboya dökmeme konusunda kararlı olmak için yapılacaklar var. Bir su ambalajına kullandığınız yağları biriktirmek; plastik, kâğıt, teneke gibi ambalajları da ayrı poşetlerde muhafaza etmek, doğa için atabileceğimiz en önemli adımlardan biri. Biriktirdiğiniz yağlar, belediyeler tarafından evden dahi alınıyor. Ambalaj atıklarını da sitenizde ya da sokağınızda bulunan ambalaj kumbaralarına atarak doğaya ve geri dönüşüme katkı sağlayabilirsiniz.