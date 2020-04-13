Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Polatlı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu sınıf öğretmeni Rümeysa Demir ile Konya Meram 24 Kasım İlkokulu sınıf öğretmeni Emine Işık, velilerle telefonda görüşerek çocuklarını yeni malzemeler üretmeye teşvik etmelerini istedi. Evlerindeki atık malzemelerden yeni eşyalar yapan ve mutfakta çeşitli yiyecekler hazırlayan çocuklar, bir yandan üretim yapmaya bir yandan da keyifli vakit geçirmeye başladı. Türkiye ve Ürdün’den 11 farklı öğretmenin de projeye dâhil olmasıyla birçok çocuk, evde ürettikleri malzemeleri öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla WhatsApp gruplarından paylaşmaya başladı.