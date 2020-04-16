Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent merkezine bağlı Mesudiye köyünün karantinaya alındığı belirtildi. 16 Nisan itibariyle karantinaya alınan köyün giriş çıkışlarının ikinci bir değerlendirmeye kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan Gürlek ve İlyaslı köyleri dahil olmak üzere karantinaya alınan köy sayısı 3'e yükseldi.