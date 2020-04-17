Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ta Köy Hizmetlerinden emekli olan 94 yaşındaki Osman Sönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olduğu için günlerini Yeşilova Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil evinde geçiriyor. Yaklaşık dört aydır yatalak olan eşi Ayşe Sönmez’e kızı ile birlikte bakan üç çocuk babası, gazete dağıtıcılarımızdan bir istekte bulundu.

Sönmez “Rahmetli Enver Ören’in hayrına bana bir kolonya, bir maske, bir adet de eldiven” yazdığı kâğıdı evinin camına astı. Dün sabah gazete bırakmaya giden çalışanımız Oğuz Zorba da kâğıdı fark ederek bu mütevazı talebi en kısa sürede yerine getirdi. Duygularını ifade eden Sönmez “Rahmetli Enver Ören’i çok sevdiğim için bu notu yazdım. İstediklerimi benden esirgemeyip göndereceklerini biliyordum. Rabb’im razı olsun, memnun kaldım. Yaşım dolayısı ile dışarı çıkmaya korkuyorum. Ama kendime bakıyorum. 94 yaşındayım kendimi 65 yaşında gibi hissediyorum. Yememe, içmeme dikkat ediyorum. Ben her cuma akşamı rahmetli Enver Ören’e Kurân-ı kerim okuyorum. Ramazan ayında da hatim edeceğim. Onu çok seviyorum. Gazetesinden ve çalışanlarından çok memnunum” diye konuştu.