Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evde geçirmek zorunda kalan öğrencilere Genç Kızlay tarafından sürpriz yapıldı.

Bayburt Genç Kızlay’ın gönüllü üyeleri, süsledikleri araçlarla 23 Nisan şarkıları söyleyip sokakları şenlendirirken, evde kalmak zorunda olan miniklere de oyuncak dağıtarak bayramlarını kutladı.

Genç Kızlay Bayburt İl Başkanı Hasan Türkoğlu, 23 Nisan’da çocukları sevindirmek için sokak sokak dolaşarak yüzlerce oyuncağı minik gönüllerle buluşturduklarını belirtti.

Türkoğlu etkinliğe destek veren gönüllülere de teşekkür etti.