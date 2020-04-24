Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi pandemi göğüs servisinde yeni tip koronavirüs pozitifliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Berber ailesi, bu hastalıktan kurtuldu. Yeni tip koronavirüs tedavisi alan Ahmet ve Gamze çiftiyle çocukları Cansel ile Elçin Berber, sağlıklarına kavuştu ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek evlerine uğurlandı. Sağlığını geri kazanan Berber ailesi, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.