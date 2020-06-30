Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sandal Mahallesindeki hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hafriyat alanındaki çöplükte çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını ihbar alan Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredeki kuru otlara da sıçrayan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi kısa sürede söndürüldü. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için seferber olan mahalle muhtarı Ahmet Gökçe, eline geçen bez parçaları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri arasında paniğe neden olan yangın çevrede bulunan ekili tarlalara sıçramadan söndürüldü.