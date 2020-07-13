Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü, Kurtalan ilçesine bağlı Kılıçlı köyü Gültepe mezrası ile Baykan ilçe merkezi Yenidoğan Mahallesi 210. sokaktaki bir aile apartmanı koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Karantinaya alınan noktalara giriş çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.
Siirt'te 4 nokta karantinaya alındı
13.07.2020 - 14:00 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te 2 köy, 1 mezra ve 1 apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,karantina,koronavirüs,covid-19,
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