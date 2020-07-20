Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Hakan Şahan, 24 sene önce elsiz ve ayaksız olarak dünyaya geldi. Zamanla yeteneklerini keşfetmeye başlayan Şahan, derslerinde de başarı gösterdi. Bu başarısını, Sütçü İmam Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünü kazanarak devam ettirdi. Şu an ikinci sınıfta olan genç, yemeğini kendi yapıp kendi yiyor, resim çizebiliyor, bilgisayar kullanabiliyor. Ayrıca kız kardeşi Şerife Şahan ile birlikte yemek ve motivasyon videoları çekip sosyal medyada paylaşıyor. Milyonlarca kişiye ulaşan genç, İsmail YK, Merve Boluğur gibi ünlü isimlerden de destek görüyor. Herkese cesaret vermek istediğini belirten Hakan Şahan, şöyle diyor: Ellerim olmamasına rağmen aşçı gibi yemek yapabiliyorum. Hayattan kopmayın, en ufak bir problemde pes etmeyin.