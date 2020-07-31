Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Duatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu oldukları iddia edilen Tarık S. (33) ile O.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Tarık S., O.K.’yi bıçakla yaraladı. O.K., olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, O.K.’nin kardeşi Kadir K. (20) ağabeyini bıçaklayan kişinin peşine düştü. Kadir K., akşam saatlerinde Tarık S.’yi bularak bıçakla yaraladı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tarık S., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.