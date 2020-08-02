Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, büyük korkuya neden olan ve Kuşadası’ndan da yakından izlenen yangın öğle saatlerinde Menderes’e bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kuşadası Körfezi’ne kıyısı bulunan Ahmetbeyli Mahallesi’ne ulaşan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, ekipler alarma geçti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası Körfezi’ne paralel geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler büyük çaba sarf ederken, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından Kuşadası- Menderes karayolunun Çile- Ahmetbeyli arası çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.