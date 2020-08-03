Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökyüzüne duyduğu hayranlık ile teleskoplar satın alıp incelemeler yapan Hasan Aker, çocukluğundan beri gökyüzünün bir tutku olduğunu ifade etti. Aker, her sene yaz akşamlarında Sinop Aşıklar sahilinde teleskop sistemini kurup insanlara gezegenleri, gökyüzünün güzelliklerini göstermeye çalışıyor.

"Hangi gezegenleri isterlerse ayarlayıp gösterebilirim"

İnsanların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Aker, "Yaz aylarında sezonluk olarak teleskopla uğraşıyorum. Çoluk çocuk büyük küçük genç yaşlı bay bayan herkes gelerek izlemek istiyorlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Gerektiği yerde anlatıyorum, gökyüzünden bahsediyorum. Gelenlerin bütün gezegenleri görme şansı vardır. Tabii ki geceden geceye konumları değişiyor, o yüzden görülebilen gezegenleri gösterme şansım oluyor. Hangi gezegenleri isterlerse ayarlayıp gösterebilirim. Ücret o kadar da önemli değil. Önemli olan insanların gökyüzüne ilgi duyması merak etmesi" dedi.