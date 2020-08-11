Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemi kurtarma, can kurtarma, gemilere kılavuzluk ve arızalanan gemilerin çekilmesi gibi farklı alanlarda hizmet veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca görev başında hazır bekliyor. Sürekli eğitim faaliyetleri yaparak tecrübelerini üst seviyeye çıkaran ekipler, yaz tatil sezonunun açılması ile birlikte denizlerde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların da imdadına yetişiyor. Gelen ihbarlar üzerine saniyeler içerisinde tahlisiye istasyonlarından yeni teknoloji botlarla denize açılan ekipler, her gün boğulma tehlikesi yaşayan onlarca vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırıyor.