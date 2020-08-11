Gemi kurtarma, can kurtarma, gemilere kılavuzluk ve arızalanan gemilerin çekilmesi gibi farklı alanlarda hizmet veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca görev başında hazır bekliyor. Sürekli eğitim faaliyetleri yaparak tecrübelerini üst seviyeye çıkaran ekipler, yaz tatil sezonunun açılması ile birlikte denizlerde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların da imdadına yetişiyor. Gelen ihbarlar üzerine saniyeler içerisinde tahlisiye istasyonlarından yeni teknoloji botlarla denize açılan ekipler, her gün boğulma tehlikesi yaşayan onlarca vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırıyor.
Her gün onlarca hayat kurtarıyorlar
11.08.2020 - 06:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin denizlerinde can ve mal güvenliğini sağlıyor.
Etiketler : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
724188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724188.aspx
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