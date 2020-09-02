Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu Devlet Hastanesine başvuran kronik astım hastası Mustafa Sümek (47), koronavirüs sebebiyle yaklaşık beş aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Mustafa Sümek'in eşi Müşerref Sümek, zorlu geçen süreci anlatarak “Doktorlarımız çok ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Eşim çok zor bir dönemden geçti, şu anda yeniden doğmuş gibi. Allah razı olsun, bu güne geldik. İnşallah bundan sonra da böyle yavaş yavaş kendini toparlar. Sağlığına kavuşmasını diliyoruz” dedi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Sümek “Kendilerine çok dikkat etsinler bu şakaya gelmeyen bir şey. Eşim o konuda biraz duyarsızca davrandı. Ama sonucunu gördü. Lütfen herkes kendini korusun. Çok dikkatli olsun, mümkün olduğunca kendine dikkat etsin. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşamasınlar” diye konuştu. Serdar Şahin TEKİRDAĞ İHA