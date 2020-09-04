Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.
Ankara'da ByLock kullanıcısı 6 şüpheliden 4'ü hakkında gözaltı kararı
04.09.2020 - 10:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : ByLock,Ankara,gözaltı,
729438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER