Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmin başkenti Antalya’da bugün etkili olan sıcak hava dalgası, vatandaşlar ve tatilcileri bunalttı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı termometrelerde 45 derece kadar yükselirken nem oranıysa yüzde 70 seviyesine kadar çıktı. Kentin bazı caddelerinde asfaltın aşırı derecede ısınmasından dolayı asfalt çizgisinde ışık kırılmaları meydana geldi. Sıcak ve bunaltıcı nemden dolayı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi, bazıları da ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti. Yoğun nemden dolayı Beydağları ve Akdeniz açıklarında nem bulutları gözlendi.

Almanya’dan tatil için annesiyle birlikte Antalya’ya gelen Alime Güden, Burası çok güzel ama havası çok sıcak. Almanya daha soğuk. Denize girip serinlemeyi düşünüyorum" dedi.