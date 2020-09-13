Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı. İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı gökyüzünde hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem görsel bir şölen sundu.
Karabükte yıldırımlar adeta görsel şölen sundu
13.09.2020 - 01:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.
Etiketler : yıldırım,karabük,karabük hava durumu,
731427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731427.aspx
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