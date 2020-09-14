Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şirinevler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan M.E.B.D., öğrencilerine canlı yayında ders verdiği esnada sigara içti. Durumu fark eden bir veli, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmeni açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı.
Öğrencilerine canlı yayında ders verirken sigara içen öğretmene idari soruşturma
14.09.2020 - 19:20 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen İngilizce öğretmeni hakkında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : canlı yayında sigara içen öğretmen,idari soruşturma,
731860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731860.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER