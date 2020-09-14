Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şirinevler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan M.E.B.D., öğrencilerine canlı yayında ders verdiği esnada sigara içti. Durumu fark eden bir veli, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmeni açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı.