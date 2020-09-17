Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu'da cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine giden 29 yaşındaki Müge Gümüşar’ın bakım sırasında cildinde yanmalar oluştu. Bakım sonrası aynaya bakan Gümüşar hayatının şokunu yaşadı. Bakım öncesi güzellik merkezine cildinin hassas olduğunu bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini söylediğini ifade eden Gümüşar, yüzünde 2. derecede oluşan yanıklar nedeniyle kötü etkilendiğini belirtti. Yüzündeki yanıklar nedeniyle doktora görünen Gümüşar, yanıklar nedeniyle bir süre dışarı çıkamayacağını dile getirdi.

Aynaya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Müge Gümüşar yaptığı açıklamada, “Plastik cerrahi ile görüştüm. 2’nci derecede yanıklar oluştuğunu, iz kalabileceğini, bunun tam olarak ne zaman geçeceğini söyleyemediler. Aynaya bakamadığım gibi, sosyal hayata da katılamıyorum. Eğer cilt bakımına gitmeyi düşünen varsa, onların gittikleri yerdeki uzmanlara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Belgelerini vs. araştırmaları gerekir” diye konuştu.



Gümüşar ayrıca, emniyete gidip yüzündeki yanıklar nedeniyle güzellik merkezinden şikayetçi olduğunu belirtti.