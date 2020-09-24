Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı gazeteci 57 yaşındaki Andre Vltchek ve eşi Rossie Indira Vltchek 9 gün kaldıkları Samsun’dan kiraladıkları araç ve iki şoför ile İstanbul’a geldi. Rossie Vltchek, Beyoğlu'nda araç içerisinde uyuyan eşini kaldırmak istedi ancak gazeteci uyanmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vltchek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sır dolu ölümün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Savcılık, Çekya pasaportuyla Türkiye’ye giriş yapan Amerikalı gazetecinin eşiyle Samsun'daki bir otelde kaldığı 9 gün içinde neler yaşandığını araştırıyor. İfadesi alınan Indira Vltchek ise kocasının şeker hastalığının bulunduğunu ve ilaç kullandığını söyledi. Gazeteci Vltchek’in ölümüne ilişkin otopsi raporu beklenirken karısına yurt dışına çıkışı yönünde herhangi bir yasak konulmadı.