Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün sabah Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabanca ile öldürüldü. Zanlı, polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı ilk ifadesinde, “Sabah Hülya’nın telefonuna baktığımda ‘günaydın aşkım’ mesajı vardı bunu görünce aramızda kavga çıktı vurdum” dediği öğrenildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.