Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konfor ve şıklığın ön planda olduğu yeni sezon Sonbahar/Kış koleksiyonları gözler önüne çıkıyor. Erkek giyimin önde gelen markası Altınyıldız Classics yeni sezon ürünlerini görücüye çıkarıyor.

Yeni sezonda siyah ağırlıklı sweatshirt modellerinden her tarz pantolon ve ceketlere kadar uzanan Men Of Black kapsül koleksiyonu, siyahtan vazgeçemeyen tarz sahibi erkekler için oluşturuldu.

‘Everday', günün her saatinde tüm parçaları kullanabilme fırsatı sunarak soft ve elegan kadife pantolanları, asil duruşu ve yumuşak dokusuyla ön plana çıkıyor.

Modern ve şehirli stilden ofis stiline uzanan tasarımların yer aldığı ‘City Rythms' ile erkeklerin, kendilerini en şık şekilde şehrin ritminde bulması amaçlanmış. Non-iron gömleklerden nano takım elbiselere yoğun iş temposunun şık ve pratik kurtarıcıları, şehir stilindeki etkisini yeni sezonda da devam ettiriyor.

Koleksiyonlar arasında haftasonu şıklığı sağlayan ürünlerden, 360 derece rahatlık sunan parçalara kadar geniş bir skalada ürün yelpazesi bulunuyor.