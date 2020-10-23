Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüceyurt mahallesinde Süleyman Halil (43) evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Halil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
23.10.2020 - 11:28 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Trabzon,
741089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741089.aspx
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