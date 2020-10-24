Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz(45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz’ın cesedini yakılmış halde buldu. Jandarma ekipleri Emel G.'yi gözaltına alırken, Ramazan Yılmaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.