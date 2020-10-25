Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'den Kemalpaşa yönüne ilerleyen Tayfun Kaçaroğlu idaresindeki 35 AEB 338 plakalı otomobil, Kızılüzüm mevkisinde, dökülen bir sıvı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü Kaçaroğlu ile beraberindeki Hakan Erdem yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Aynı yolda ikinci kaza

Bu kazadan bir süre sonra Hüseyin Akyüz yönetimindeki 35 MJT 70 plakalı otomobil de aynı bölgede yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü.

Akyüz, kazayı yara almadan atlattı.

Trafik polislerinin güvenlik önlemi aldığı yoldaki sıvının üzerine ekiplerce kum atıldı.