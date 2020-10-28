Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesinde meydana geldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı görev yapan Uzman Çavuş S.D., sivil olarak özel aracı ile "Varyant Yolu" olarak bilinen noktada evine doğru seyir halindeydi. Bu sırada yol kenarında, ıssız ve karanlık bir bölgede 4 şüphelinin 2 kadına saldırdığını, çanta ve takılarını gasp etmeye çalıştığını fark etti. Gasp girişimini fark eden uzman çavuş, hemen olaya müdahale etti. Saldırganlar daha sonra bıçak çekerek jandarma personeline karşı direniş gösterdi. Uzman Çavuş S.D, bunun üzerine beylik silahını çıkarırken, bunun üzerine gaspçılar kaçmaya başladı. Havaya bir el ateş eden S.D, daha sonra kovalamaca sonucu E.K isimli şahsı yakaladı ve olay yerine gelen polislere teslim etti. Olaydan E.G ve kızı olduğu öğrenilen E.S.G yara almadan kurtulurken, anne ve kızı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.