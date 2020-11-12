Bursa Büyükşehir Belediyesi Mimarsinan İtfaiye Amirliği'nde görevli Akgümüş dün gece geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Akgümüş, Yiğitler Mahallesi İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenönü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akgümüş için Mimarsinan İtfaiye Grup Amirliği'nde dua yapıldı. Mesut Akgümüş'ün ani ölümü ailesini ve itfaiye çalışanlarını hüzne boğdu.
Bursalı itfaiyeci kalp krizinden hayatını kaybetti
12.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa itfaiyesinde görevli Mesut Akgümüş geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : iftaiye,bursa,kalp krizi,
746021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746021.aspx
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