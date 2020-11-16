Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2’si çocuk toplam 3 sivil yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri, çocukların durumunun iyi, diğer yaralının durumunun ise kritik olduğunu söyledi. Aracın kime ait olduğunu bilinmezken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
İdlib kırsalında bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı
16.11.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
746829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746829.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER