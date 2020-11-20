Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanuna göre, sahte zeytinyağı, peroksitli incir imal edenlere 50 bin TL ile 500 bin TL arasında ceza geldi. Bu suçun üç yıl içinde 2'inci ve 3'üncü kez tekrarı halinde cezalar katlanarak artacak 200 bin ile 2 milyon arasında para cezası verilebilecek. Ayrıca sorumlu kişiler 2'inci kez tağşiş durumunda sektörden men edilecek, siciline işlenecek ve bir daha bu sektörde iş yapamayacak.

Ayrıca vatandaşların sahte yağ imal ve peroksitli incir incir imal eden gıda sahtekarlarını kendi isimleri deşifre olmadan 174 Gıda İhbar Hattı'nı arayarak ihbar edebilecekleri öğrenildi.