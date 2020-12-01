Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslaner, içerisinde 500 lira ve kimlik kartı bulunan cüzdanı bölgedeki polis ekibine teslim etti. Yapılan araştırma sonunda cüzdanını kaybeden vatandaşa cep telefonu numarasından ulaşıldı.



Cüzdanını bulan vatandaşa teşekkür eden Hasan Karagöz, “Birtakım işlerim vardı ve onları yapacaktım. Ben de minibüste düşürdüm zannettim sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim. Fazla bir param da yok ki bir yardımda bulunayım” dedi.



Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner ise, “Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, herkesin yapması gereken buydu. Cüzdanın içine bile bakmadan polise teslim ettik” dedi.