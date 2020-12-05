Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde meydana geldi. Sıva işleri yapan 44 yaşındaki Hadi Polatkol çalışırken elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polatkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.