Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Marmaris’te de sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Kızkumu plajı ise Azeri Ayda ve arkadaşına kaldı. Kış mevsiminin gelmesi ile suların yükselmesi ve yaz aylarından gözle görülen kum yolun sular altında kaldığı gözlemlendi.



İstanbul’dan sonra Marmaris’e tatil için gelen turizmci Ayva Mirzava yakın arkadaşı ile Marmaris’in güzelliklerini gezerken Kızkumu plajının da tadını çıkardı.





Kızkumu'nu çok merak ettiğini ve bunu giderdiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Mirzaya, "Buraların güzelliğini merak ediyordum geldim ve muhteşem güzellikte, buralarda gördüklerimi herkese anlatacağım ‘’ dedi.