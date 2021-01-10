Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak
10.01.2021 - 14:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 75 itfaiye eri alınacağını duyurdu.
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758940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758940.aspx
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