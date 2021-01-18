Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A'ya kızdı. İddiaya göre Rukiye A. yer sofrasında oturduğu sırada eşi Ali A. üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü. Su, yanında bulunan kızları Eylül A'ya da geldi. Yaralanan anne kız, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınana Ali A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı ve kadının avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Ali A. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.